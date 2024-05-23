Правительство ввело балльный отбор управляющих для банкротств, инициированных ФНС

Cоздается специальная система

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Арбитражных управляющих в дела о несостоятельности, инициированные налоговыми органами, будут назначать на основании автоматической балльной оценки результативности их работы - это установлено постановлением правительства РФ N634, которое опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот документ вносит изменения в положение о порядке предъявления требований по обязательствам перед РФ в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, который был утвержден постановлением правительства РФ от 29 мая 2004 года N257.

Согласно обновленному документу, для решения этой задачи на базе сервисов ФНС будет создан регистр арбитражных управляющих, куда информацию должны подавать их саморегулируемые организации (СРО).

Процедура будет начинаться после официальной публикации о начале отбора кандидатуры арбитражного управляющего. Затем СРО могут направлять в ФНС заявки в отношении своих членов вместе с данными о балльных оценках их результативности, а также аналогичную информацию по СРО в целом.

Автоматический отбор будут устроен так: сначала исключаются заявки с баллами ниже среднего, затем победителя определят случайным выбором из оставшихся. Если заявки поступят только от одной СРО, то случайный отбор будет осуществляться из предложенных ей кандидатур.

При отсутствии кандидатов будет проводиться случайный выбор из всех включенных в регистр управляющих.

У управляющих будет возможность отказаться от участия в деле. Если пять человек подряд сделают это, то после этого дело получает первый из предложивших свою кандидатуру управляющих.

Документ также определяет порядок начисления и списания баллов за участие в делах о несостоятельности. Так, к примеру, за каждую процедуру финансового оздоровления или реструктуризации долгов гражданина управляющему будет начисляться 30 баллов. Списания баллов предусмотрены за привлечение управляющего к административной ответственности из-за нарушений в работе, за случаи взыскания с него убытков и т.д.

Эта система оценок будет создаваться с нуля, сейчас балльных оценок у арбитражных управляющих нет.

Модель назначения арбитражных управляющих на основании балльной оценки их деятельности предлагало Минэкономразвития применительно сразу ко всем делам о банкротстве с целью снижения влияния кредиторов. Сейчас первый кредитор, подавший заявление о банкротстве контрагента, вправе предложить суду кандидатуру управляющего или СРО.

Подготовка этого законопроекта на площадке Госдумы застопорилась.