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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Лукашенко встретил Путина в аэропорту Минска

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Белоруссию.

Самолет главы российского государства приземлился в аэропорту Минска. В аэропорту Путина встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что уже в четверг вечером Путин встретится с белорусским коллегой.

"Сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом. И сегодня будет общение двух президентов, запланированное, обширное общение, и также завтра будет целый день этого самого официального визита", - рассказал Песков.

Пресс-служба Кремля информировала, что визит в Белоруссию 23-24 мая Путин совершает по приглашению Лукашенко.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной овестки дня", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, пресс-служба белорусского президента сообщила, что стороны обсудят "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений - интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере".

В центре внимания традиционно будут также международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы, говорится в сообщении.

Известно, что переговоры глав государств 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.

Александр Лукашенко Минск Владимир Путин
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