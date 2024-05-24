Лукашенко предложил Путину обсудить белорусско-российские отношения "в контексте КНР"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность визита президента РФ Владимира Путина в Минск и предложил обсудить среди прочего отношения с Китаем.

"После выборов это один из первых ваших визитов. Да, и в КНР был. Мы тут обсудим наши отношения в контексте Китайской народной республики", - заявил Лукашенко перед журналистами.

Видео встречи Путина и Лукашенко в аэропорту Минска продемонстрировал гостелеканал "Беларусь-1".