Минобороны РФ заявило о продвижении российских войск в Харьковской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о продвижении за неделю подразделений группировки "Север" в глубину обороны армии Украины в Харьковской области.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в недельной сводке Минобороны РФ.

По данным министерства, группировкой "Север" нанесены удары по пяти бригадам ВСУ и четырем бригадам территориальной обороны.

"Отражены 23 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сообщении.

"Потери противника за неделю составили до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град" и Vampire, а также 37 орудий полевой артиллерии", - сообщило Минобороны РФ.

По его данным, в течение недели подразделения "Южной" группировки войск активными действиями взяли под контроль Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР, продолжали продвигаться в глубину обороны ВСУ.

"Южной" группировкой нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, сообщило министерство.

"Противник потерял за неделю до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.

В нем сказано, что подразделения группировки войск "Запад" за неделю заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины.

"За прошедший период отражены 15 контратак подразделений четырех бригад ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской народной республики", - сказано в сообщении.

В зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ потеряли за неделю до 2040 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства, заявило Минобороны РФ.

По его информации, группировкой "Центр" за неделю улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по девяти соединениям ВСУ и Нацгвардии Украины.

"Отразили 41 контратаку штурмовых групп восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе: четыре боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, а также пять БМП Bradley и три бронетранспортера MaxxPro производства США", - сообщило министерство.

По его данным, подразделения группировки "Восток" за неделю улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны.

"Отразили девять контратак штурмовых групп механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, а также Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики. Потери противника составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, подразделениями группировки "Днепр" в течение недели нанесены удары по пяти бригадам ВСУ, двум соединениям теробороны и бригаде Нацгвардии Украины.

"Противник потерял до 350 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц М777 производства США и буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.

Российские военные в течение недели уничтожили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", 18 управляемых авиационных бомб Hammer, 13 противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельная ракета "Нептун", 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 356 беспилотных летательных аппаратов, сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих.