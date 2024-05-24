РФ намерена подписать с Эфиопией меморандум о сотрудничестве в космической сфере

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия и Эфиопия намерены подписать меморандум о сотрудничестве в космосе и разработать дорожную карту по вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в пятницу.

"Наметился очень широкий круг вопросов с вновь вступившей в БРИКС страной - Эфиопией, мы подпишем в ближайшее время меморандум и разработаем дорожную карту по всем заинтересованным вопросам", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Также он сообщил, что Россия и Китай углубили свои взаимоотношения, "они носят сегодня конструктивный и динамичный характер, будем продолжать в этом направлении".

Глава "Роскосмоса" отметил, что страны БРИКС выразили интерес к системе по мониторингу космического пространства "Млечный путь". По его словам, она может строиться только в виде глобальной системы, "необходимо много информационных датчиков в различных районах Земли и, плюс к этому, космические компоненты, чтобы обеспечить достоверность для принятия решения в случае сближения с опасными объектами".

23 мая Борисов заявил, что информационную платформу для системы мониторинга космического пространства "Млечный путь" могут расширить в случае отклика стран БРИКС.

23 января гендиректор госкорпорации сказал, что Индия и Китай готовы принять участие в проекте мониторинга космического пространства "Млечный путь".

2 октября 2023 года глава "Роскосмоса" сообщил, что система "Млечный путь" сможет проводить до 15 млн измерений околоземной орбиты в сутки в поисках объектов космического мусора.

27 июля 2023 года Борисов сказал, что страны БРИКС договорились развивать обмен данными ДЗЗ. Согласно данным "Роскосмоса", 18 августа 2021 года главы космических ведомств стран БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными ДЗЗ.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).