СМИ сообщили об экстренной посадке вертолета с Пашиняном на стадионе в Ванадзоре
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна экстренно совершил вынужденную посадку на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана, пишут правительственные телеграм-каналы.
По их данным, Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана.
По другим данным, премьер Армении направлялся в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.
В правительстве Армении информацию не комментируют.