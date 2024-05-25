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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

СМИ сообщили об экстренной посадке вертолета с Пашиняном на стадионе в Ванадзоре

СМИ сообщили об экстренной посадке вертолета с Пашиняном на стадионе в Ванадзоре
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна экстренно совершил вынужденную посадку на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана, пишут правительственные телеграм-каналы.

По их данным, Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана.

По другим данным, премьер Армении направлялся в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

В правительстве Армении информацию не комментируют.

Армения Ванадзор Никол Пашинян
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