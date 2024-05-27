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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Специалисты восстановили нарушенное во Владивостоке энергоснабжение

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии, нарушенная в понедельник в одном из районов Владивостока, восстановлена, сообщило "Владивостокское предприятие электрических сетей".

"На 13:40 (6:40 по Москве) восстановлена подача электроэнергии всем потребителям", - говорится в релизе.

Как сообщалось, авария оставила без света более 15 тыс. жителей города, было нарушено энергоснабжение 90 многоквартирных домов и ряда социальных объектов.

По данным прокуратуры региона, причиной нарушения энергоснабжения стали аварии на фидерах трансформаторной подстанции "Загородная".

Владивосток
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