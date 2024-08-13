Более 370 домов остались без света из-за аварии во Владивостоке

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Авария оставила без света жителей более 370 домов во Владивостоке, организована проверка, сообщила региональная прокуратура

"В 7 часов 13 августа 2024 года в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжения улиц Минеральной, Плеханова, Александровича и других во Владивостоке. Коммунальная услуга не предоставляется жителям более 370 домов", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку, уже начались аварийно-восстановительные работы.