Госдума продлит весеннюю сессию до 5 августа

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Весенняя сессия Госдумы будет продлена до 5 августа, объявил спикер палаты Вячеслав Володин через пресс-службу Думы.

"Государственная Дума продлит свою работу в текущую сессию до 5 августа, после чего депутаты уйдут в отпуск до сентября. Такое решение было принято на заседании Совета Госдумы", - сказал он.

Первые две недели сентября будут для депутатов региональными. Как объяснил Володин, на это время придется единый день голосования, когда стране пройдут выборные кампании различного уровня, и депутатам будет важно работать в регионах и поддерживать кандидатов от своих политических партий.

Постановление о продлении весенней сессии Госдума рассмотрит 28 мая.