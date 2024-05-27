Что произошло за день: понедельник, 27 мая

Песков о прямой конфронтации НАТО с Россией, Лавров о текущей ситуации в Афганистане и Абхазия о намерениях Тбилиси вернуть республику

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ, уверен Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что генсек альянса Йенс Столтенберг повышает градус эскалации призывами разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России.

- Военный суд отказался отпустить из СИЗО экс-командующего 58-й армией Попова. Об изменении меры пресечения на домашний арест ходатайствовало следствие.

- Сергей Лавров призвал учитывать реальную ситуацию в Афганистане в вопросе отношения к "Талибану" (запрещен в РФ). Кроме того, эта страна небезразлична для России. Так он прокомментировал рекомендации МИД и Минюста РФ отозвать "Талибан" из списка запрещенных организаций.

- Комитет ГД одобрил поправки о наказании за распространение произведений литературы и искусства с данными о наркотиках. Однако за информацию о наркотиках в таких произведениях не будут наказывать, если там не описаны способы и методы разработки, изготовления и использования наркотических средств.

- Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Региональные режимы ЧС из-за заморозков в настоящее время действуют в 10 субъектах РФ.

- МИД Абхазии назвал бесперспективным стремление грузинских властей вернуть республику. В министерстве заявили, что подобные заявления звучат в преддверии парламентских выборов и направлены на внутреннюю грузинскую аудиторию.

- СДЭК из-за сбоя приостановил прием и выдачу посылок в ПВЗ. Оператор сообщил, что не функционируют приложение и сайт. СДЭК работает над восстановлением работоспособности своих сервисов.

- "Автодор" вводит абонементы на участках М-12. Госкомпания отмечает, что они позволят снизить стоимость поездки на 15-20%.