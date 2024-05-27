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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В Абхазии не видят никаких перспектив для возвращения в состав Грузии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Абхазии назвало бесперспективным стремление грузинских властей вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии.

"Любые попытки грузинского руководства вернуть Абхазию в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными, - говорится в заявлении министерства. - Подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю грузинскую аудиторию".

"Считаем необходимым в очередной раз заявить, что Республика Абхазия является независимым государством и продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета. Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии", - заявил МИД.

Ранее глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах Тбилиси вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году.

"Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, - отметил премьер-министр. - Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году".

Абхазия Грузия Ираклий Кобахидзе МИД Южная Осетия
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