Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 мск) 28 мая в селе Абатском Ишим опустился на 3 см - до 1053 см (критическая отметка - 960 см), в селе Викулово - на 6 см, до 1041 см (критическая отметка - 1000 см).

В городе Ишиме уровень реки к 28 мая снизился на 6 см, до 804 см - это ниже критической отметки, которая составляет 850 см.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском уровень Ишима опустится ниже отметки "опасные явления" в 30-31 мая.

В Абатском и Викулово 6 мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 28 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане

Российские военные уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Что произошло за день: понедельник, 27 мая

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков

Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков

Путин пообещал обеспечить мигрантам из Узбекистана достойные условия труда

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ

Минсельхоз РФ пока не планирует пересмотр прогноза по экспорту и урожаю зерна

Лавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористам

Лавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористам

Беглов намерен пойти на выборы губернатора Петербурга от "Единой России"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });