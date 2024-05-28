Краснодарский край и Санкт-Петербург лидируют по числу ИП на душу населения
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Одним из важных показателей предпринимательской активности в стране является количество индивидуальных предпринимателей (ИП), малый и средний бизнес составляют основу экономики, на вершине этой своеобразной "пирамиды" находятся крупные компании. Их число не может быть велико, но их роль в хозяйственной жизни страны трудно переоценить.
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в России сейчас более 4,4 млн индивидуальных предпринимателей. Распределение ИП по регионам неравномерное: В Краснодарском крае действуют (по данным на конец мая) 224 тыс. при населении 5,8 млн человек, в Санкт-Петербурге 214 тыс. при населении 5,6 млн человек, в Московской области 329 тыс. при населении 8,7 млн человек. Москва только на пятом месте по концентрации ИП относительно населения – 452 тыс. при населении 13 млн человек, 4-й в списке Ростовская область – 143 тыс. при населении 4,2 млн человек.
|Регион
|Население человек
|Число ИП
|Концентрация ИП %
|Краснодарский край
|5 833 000
|244 427
|4,190
|Санкт-Петербург
|5 598 000
|214 105
|3,825
|Московская область
|8 651 000
|329 834
|3,813
|Ростовская область
|4 152 000
|143 735
|3,462
|Москва
|13 149 000
|452 486
|3,441
|Крым
|1 910 000
|65 321
|3,420
|Новосибирская область
|2 790 000
|92 019
|3,298
|Ленинградская область
|2 035 000
|63 689
|3,130
|Свердловская область
|4 222 000
|131 504
|3,115
|Приморский край
|1 806 000
|55 227
|3,058
|Ставропольский край
|2 886 000
|85 075
|2,948
|Татарстан
|4 003 000
|114 397
|2,858
|Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО)
|3 890 000
|111 154
|2,857
|Пермский край
|2 495 000
|70 080
|2,809
|Челябинская область
|3 395 000
|93 521
|2,755
|Воронежская область
|2 273 000
|62 035
|2,729
|Самарская область
|3 127 000
|84 146
|2,691
|Иркутская область
|2 330 000
|62 257
|2,672
|Нижегородская область
|3 060 000
|81 002
|2,647
|Красноярский край
|2 846 000
|74 959
|2,634
|Оренбургская область
|1 829 000
|46 925
|2,566
|Алтайский край
|2 115 000
|53 693
|2,539
|Омская область
|1 818 000
|44 451
|2,445
|Волгоградская область
|2 453 000
|59 837
|2,439
|Башкирия
|4 064 000
|97 565
|2,401
|Саратовская область
|2 385 000
|56 639
|2,375
|Кемеровская область
|2 548 000
|50 475
|1,981
Региональное распределение малых и средних компаний (120 млн – 2 млрд рублей выручки по итогам 2023 года) совсем иное: Москва лидирует – 51 362 компании, второе место у Санкт-Петербурга – 18 043 компании, третье – Новосибирская область 5 020 компаний при населении 2,79 млн человек, четвертое – Приморский край 3 057 компаний при населении 1,8 млн человек. Замыкает пятерку Свердловская область 6 946 компаний при населении 4,222 млн человек.
Крупные компании (выручка более 2 млрд рублей за 2023 год) распределились по стране более предугадываемым образом: Москва – 5 327, Санкт-Петербург – 1 305, Московская область – 1 402, на четвертом месте опять Приморский край – 242 компании, а замыкает пятерку Татарстан – 521 компания при населении 4 млн человек
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