Краснодарский край и Санкт-Петербург лидируют по числу ИП на душу населения

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Одним из важных показателей предпринимательской активности в стране является количество индивидуальных предпринимателей (ИП), малый и средний бизнес составляют основу экономики, на вершине этой своеобразной "пирамиды" находятся крупные компании. Их число не может быть велико, но их роль в хозяйственной жизни страны трудно переоценить.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в России сейчас более 4,4 млн индивидуальных предпринимателей. Распределение ИП по регионам неравномерное: В Краснодарском крае действуют (по данным на конец мая) 224 тыс. при населении 5,8 млн человек, в Санкт-Петербурге 214 тыс. при населении 5,6 млн человек, в Московской области 329 тыс. при населении 8,7 млн человек. Москва только на пятом месте по концентрации ИП относительно населения – 452 тыс. при населении 13 млн человек, 4-й в списке Ростовская область – 143 тыс. при населении 4,2 млн человек.

Регион Население человек Число ИП Концентрация ИП % Краснодарский край 5 833 000 244 427 4,190 Санкт-Петербург 5 598 000 214 105 3,825 Московская область 8 651 000 329 834 3,813 Ростовская область 4 152 000 143 735 3,462 Москва 13 149 000 452 486 3,441 Крым 1 910 000 65 321 3,420 Новосибирская область 2 790 000 92 019 3,298 Ленинградская область 2 035 000 63 689 3,130 Свердловская область 4 222 000 131 504 3,115 Приморский край 1 806 000 55 227 3,058 Ставропольский край 2 886 000 85 075 2,948 Татарстан 4 003 000 114 397 2,858 Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) 3 890 000 111 154 2,857 Пермский край 2 495 000 70 080 2,809 Челябинская область 3 395 000 93 521 2,755 Воронежская область 2 273 000 62 035 2,729 Самарская область 3 127 000 84 146 2,691 Иркутская область 2 330 000 62 257 2,672 Нижегородская область 3 060 000 81 002 2,647 Красноярский край 2 846 000 74 959 2,634 Оренбургская область 1 829 000 46 925 2,566 Алтайский край 2 115 000 53 693 2,539 Омская область 1 818 000 44 451 2,445 Волгоградская область 2 453 000 59 837 2,439 Башкирия 4 064 000 97 565 2,401 Саратовская область 2 385 000 56 639 2,375 Кемеровская область 2 548 000 50 475 1,981

Региональное распределение малых и средних компаний (120 млн – 2 млрд рублей выручки по итогам 2023 года) совсем иное: Москва лидирует – 51 362 компании, второе место у Санкт-Петербурга – 18 043 компании, третье – Новосибирская область 5 020 компаний при населении 2,79 млн человек, четвертое – Приморский край 3 057 компаний при населении 1,8 млн человек. Замыкает пятерку Свердловская область 6 946 компаний при населении 4,222 млн человек.

Крупные компании (выручка более 2 млрд рублей за 2023 год) распределились по стране более предугадываемым образом: Москва – 5 327, Санкт-Петербург – 1 305, Московская область – 1 402, на четвертом месте опять Приморский край – 242 компании, а замыкает пятерку Татарстан – 521 компания при населении 4 млн человек

Система "СПАРК-Интерфакс" – лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке рисков и обеспечению безопасности бизнеса. СПАРК на протяжении последних нескольких лет с большим отрывом от конкурентов возглавляет рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.