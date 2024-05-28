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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

ГИБДД РФ вновь переименована в Госавтоинспекцию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил о переименовании ГИБДД в Госавтоинспекцию.

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали", - сказал Черников во вторник на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года.

Позднее она была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Впоследствии аббревиатуры ГИБДД и ГАИ стали считаться равнозначными.

ГАИ ГИБДД Михаил Черников МВД РФ
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