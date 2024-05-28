Дума отклонила проект о технологическом аудите инвестиционных программ монополий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник отклонила законопроект, формализующий процедуры подготовки и согласования инвестиционных программ естественных монополий. Документ устанавливал общие требования к содержанию инвестиционных программ, предусматривал введение института технологического и ценового аудита.

Законопроект (№50224-7) был внесен правительством в конце 2016 года и принят в первом чтении летом 2017 года.

При обсуждении документа в первом чтении на тот момент заместитель министра экономического развития Николай Подгузов отмечал, что технологический и ценовой аудит в отношении отдельных проектов монополий проводился с 2013 года по решениям правительства. По его словам, за этот период в сфере железнодорожного транспорта потенциально выявленная экономия превысила 96 млрд рублей, при этом затраты на аудит составили чуть более 200 млн рублей. По результатам аудита в электроэнергетике было решено отказаться от нескольких крупных проектов стоимостью 39 млрд рублей. По ряду проектов была предложена оптимизация общим объёмом около 3 млрд рублей, или 10% их стоимости, при этом затраты на аудит составили порядка 70 млн рублей.

Против принятия законопроекта выступал глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный. По его словам, документ не содержит положений, определяющих порядок урегулирования разногласий, которые могут возникнуть между органами государственной власти и субъектами естественных монополий при рассмотрении, утверждении и установлении целевых показателей инвестиционных программ. При этом, по его мнению, введение процедуры согласования инвестиционных программ с федеральными органами исполнительной власти может привести к увеличению сроков их реализации.

"Принятие законопроекта также повлечет дополнительные финансовые расходы субъектов естественных монополий, связанные с оплатой услуг по проведению технологического и ценового аудита, создаст существенные риски, связанные с установлением обязанности по предоставлению юридическому лицу, проводящему технологический и ценовой аудит, документов и информации, содержащих сведения, составляющие коммерческую или государственную тайну", - отмечалось в заключении комитета по энергетике на законопроект.

Уведомление о предложении правительства снять законопроект с рассмотрения было опубликовано в электронной базе данных парламента на прошлой неделе.