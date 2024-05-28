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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Путин видит в политике США элементы имперского поведения

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Америка перед президентскими выборами пытается подтвердить свой статус империи, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

"Новизны здесь никакой нет, я имею в виду то, что сейчас происходит, что вояжеры по всему миру летают то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток. И всех запугивают. Это же элементы имперского поведения. И сами обозреватели политические, сами аналитики американские об этом прямо говорят: США - империя, - сказал он. - В значительной степени ее имперские амбиции связаны с внутриполитическими событиями".

"Вот сейчас выборы скоро президента, и действующие власти хотят подтвердить свой статус империи", - пояснил Путин.

По его словам, многим в США это не нравится, "многие не хотят быть империей и нести на себе такой груз имперский".

"И ответственности не хотят. Не хотят подвергать свою страну каким-то опасностям и загонять в какие-то сложности", - уточнил Путин.

Владимир Путин США
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