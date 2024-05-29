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Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, направленный на улучшение качества мобильной связи и интернета на автодорогах, сообщил один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Условия размещения инфраструктуры связи вдоль дорог станут проще. Это улучшит качество мобильной связи и интернета на трассах и в расположенных вблизи к ним малых населенных пунктах. Законопроект, устанавливающий новые правила, внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов "Единой России", - написал Турчак в своем телеграм-канале.

По его словам, документ был проработан с Минцифры и Минтрансом, получил положительное заключение правительства.

Необходимость законопроекта Турчак объяснил тем, что в настоящее время "отношения связистов и дорожников не до конца урегулированы". Как отметил парламентарий, разногласия в терминологии и противоречия, касающиеся создания необходимой инфраструктуры, часто тормозят размещение базовых станций и линий связи вдоль автодорог.

"Наш законопроект эти разногласия устранит. Он позволит расширить зону покрытия связью и повысит ее качество - что важно не только для комфортного передвижения по дорогам, но и для работы экстренных служб в случае ЧП", - сообщил сенатор.

В свою очередь другой автор инициативы, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал в своем телеграм-канале, что речь идет о внесении изменений в статью 6 закона "О связи", в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" и другие законодательные акты.

В частности, закрепляется возможность размещения сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и с учетом особенностей законодательства об автодорогах и о дорожной деятельности.

Также, по его словам, допускается использование земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях размещения и эксплуатации сооружений связи на условиях публичного сервитута.

"Законопроект призван способствовать развитию сетей связи и расширению зоны покрытия сигналом подвижной радиотелефонной связи автомобильных дорог общего пользования с целью обеспечения водителей и пассажиров качественной мобильной связью и высокоскоростным доступом к сети "Интернет", - отметил Клишас.

Андрей Клишас Андрей Турчак Госдума Единая Россия Совет Федерации
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