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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Рябков заявил о подготовке к возможному торговому эмбарго со стороны США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Москва ведет страховочные работы в рамках подготовки к возможному торговому эмбарго со стороны США, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Везде, в том числе в нашем бизнес-сообществе, сложилось хорошее понимание, что США недоговороспособны во всех звеньях, и там по политическим мотивам могут приниматься решения, полностью противоречащие любым рыночным практикам. Исходя из этого мы осуществляем определенную страховочную работу и подготовку к тому, чтобы наши экспортные возможности не сужались, находились альтернативные рынки для сбыта продукции", - сказал он журналистам в Москве.

МИД РФ Сергей Рябков
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