Минобороны РФ заявило о продвижении в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что группировка войск "Север" продвигается в глубину украинской обороны в Харьковской области, нанесены удары по трем бригадам ВСУ, в том числе в районе Волчанска.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ в среду.

"Отражены четыре контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 165 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка Paladin, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка и Селидово (ДНР)", - говорится в сообщении Минобороны РФ в среду.

"Отразили пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 144-й, 143-й, 142-й пехотных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - сказали военные.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии составили: до 335 военнослужащих, три пикапа, 155 мм гаубица М777, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20 и четыре 122 мм гаубицы Д-30.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское (ЛНР), Григоровка и Серебрянка (ДНР)", - сообщили в военном ведомстве.

По словам военных, отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины.

В Минобороны РФ заявили, что в зоне ответственности группировки "Запад" потери армии Украины составили: до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab, 155 мм гаубица ТRF-1 и два 105 мм орудия М119.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизоветовка, Константиновка и Часов Яр (ДНР)", - сказали военные.

По данным министерства, российские военные за сутки уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ, а также отразили контратаку штурмовой группы бригады теробороны.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины составили: до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, 152 мм пушка "Гиацинт" и 122 мм гаубица Д-30.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, отражена контратака ВСУ, в зоне ответственности группировки потери украинской армии составили: до 125 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Днепропетровской области, Тягинка и Червоный Маяк Херсонской области", - заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что уничтожен украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения.

"Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины сбит российскими силами ПВО, сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, за сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха".

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки поражены склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах, говорится в сводке.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 605 самолетов, 274 вертолета, 24 770 БПЛА, 524 ЗРК, 1 6191 танк и других боевых бронированных машин, 1 322 боевые машины РСЗО, 9 930 орудий полевой артиллерии и минометов, 22 093 единицы специальной военной автомобильной техники противника, сообщает Минобороны России.