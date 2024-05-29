Прививку от менингококка включат в нацкалендарь прививок с 2025 года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вакцинацию от менингококковой инфекции намерены внести в Национальный календарь профилактических прививок с 2025 года, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РФ, президент Детского научно-клинический центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

"С 2025 года мы должны включить в национальный календарь наш профилактических прививок менингококковую инфекцию", - сказал он на круглом столе "Здоровые дети - счастливая семья" в среду.

Он отметил, что в постпандемийный период повысилась заболеваемость менингококковой инфекцией. "Это уникальная инфекция, это самая тяжелая инфекция из всех, которые м сейчас имеем в нашей стране (....) летальность менингококковой инфекции 16%", - добавил он.

По его словам, доля детей, скончавшихся в результате заболевания инфекционными болезнями и в результате развития инфекционных осложнений, составляет 50%.

"К сожалению, инфекции не всегда поддаются контролю, нам не всегда удается справиться с тяжелыми формами и осложненными формами, и отсюда летальность. Если посмотреть у всех детей, которые умерли, то в 50% случаев здесь имеет значение инфекционный фактор – инфекционные болезни и какие-то инфекционные осложнения, не только классические инфекции, но и инфекционные поражения в хирургических стационарах", - сказал эксперт.

Также он сообщил, что примерно 20% случаев инвалидизации у детей возникают из-за инфекционных болезней.

По словам Лобзина, в структуре всех заболеваний у детей, за исключением травм, 80-85% приходится именно на инфекционные заболевания.