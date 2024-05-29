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Путин подписал закон об изменениях в сфере рыболовства

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Как сообщает Росрыболовство, внесенные поправки позволяют регулировать российское рыболовство за пределами отечественной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в районах действия международных договоров, а также определяют правила отчетности рыбаков в Черном и Азовском морях.

"Появляется новая статья, согласно которой при отсутствии решений межгосударственных органов правительство России получает полномочия устанавливать общие допустимые уловы в районах действия международных договоров, а Росрыболовство - перечень видов водных биоресурсов для добычи в этих районах. Благодаря этим изменениям российские рыбаки смогут стабильно вести промысел в зонах иностранных государств и конвенционных районах Мирового океана", - говорится в сообщении.

В Азовском и Черном морях разрешается ведение судовых рыболовных журналов на бумажном носителе до 1 января 2026 года. При этом сохраняется возможность для отчетности и в электронном виде.

Кроме того, новый закон позволяет продолжать работу на рыболовных участках, срок действия договоров на которые истекает до 1 ноября 2024 года. Заключить новый договор в этом случае необходимо до конца текущего года.

Закон был принят Госдумой 21 мая 2024 года, одобрен Советом Федерации 22 мая 2024 года.

Владимир Путин Росрыболовство
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