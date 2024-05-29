В I чтении приняты поправки о праве госзаказчиков расторгать госконтракты с "недостоверными" поставщиками

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в I чтении поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые позволят госзаказчикам расторгать госконтракты с поставщиками, которые предоставили недостоверную информацию о себе.

"Законопроектом предлагается установить возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком в случае выявления на стадии исполнения контракта факта предоставления недостоверных сведений в документах заявки, в том числе предоставленных для ее оценки по критериям", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом авторы законопроекта отмечают, что Федеральная антимонопольная служба сталкивается с такими случаями.

Сам законопроект предусматривает наделение госзаказчиков правом не только расторгать контракты с поставщиками, предоставившими недостоверную информацию, но и отстранять их от участия в закупках или отказывать им в заключении контракта.

Необходимость дополнения 44-ФЗ такой нормой авторы законопроекта объясняют тем, что для проверки достоверности участников закупок госзаказчикам приходится направлять запросы в соответствующие уполномоченные учреждения, а также руководствоваться открытыми источниками, в которых сведения о гражданско-правовых договорах, данные о которых поставщики зачастую приводят в качестве подтверждения своего опыта, не содержатся. При этом времени, отведенного на заключение контракта, недостаточно для проведения реальной проверки сведений, предоставленных поставщиками.