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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Президиум Генсовета "Единой России" выдвинул Абрамченко и Матыцина на довыборы в Госдуму

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президиум Генсовета "Единой России" на заседании в четверг проголосовал за бывшего вице-премьера РФ Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина в качестве кандидатур для участия в предварительном голосовании в партии для выдвижения на довыборы в Госдуму.

Соответствующее решение озвучил на заседании секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Так, Абрамченко будет участвовать на выборах по Южному одномандатному избирательному округу №152 в Ростовской области, а Матыцин – в Брянской области по Унечскому одномандатному избирательному округу №78, сообщил Турчак.

Единая Россия Виктория Абрамченко Олег Матыцин Госдума
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