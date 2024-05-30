Около 4 млн семей с детьми в РФ смогут претендовать на налоговую выплату

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Налоговая выплата для семей с двумя детьми или более, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, охватит 4 млн семей и более 10 млн детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится "семейная налоговая выплата". Такая мера позволит поддержать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей", - цитирует Котякова пресс-служба Минтруда в четверг.

"Часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница - возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через "Госуслуги" или обратиться в клиентскую службу Соцфонда", - пояснил он.

Планируется, что данная выплата будет введена в России с 2026 года.

В ведомстве сообщили, что размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет индивидуален для каждой семьи. Там привели пример: родитель двоих детей, зарабатывающий 70 тыс. рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тыс. рублей.

В пресс-службе пояснили, что максимальная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. "В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью", - уточнили в Минтруде.

"Выплата адресована родителям, которые участвуют в финансовом обеспечении своих детей: то есть родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату", - добавили в пресс-службе.

Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, Минфин предлагает ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7%, таким образом, ставка НДФЛ для них фактически составит 6%.