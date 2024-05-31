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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

В Воронеже осужден россиянин, пытавшийся перейти на сторону Украины и убивший таксиста

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Воронежский суд назначил 24 года и 4 месяца колонии гражданину РФ по делу о госизмене в форме попытки перейти на сторону Украины.

"Вступил в законную силу приговор Воронежского областного суда в отношении гражданина Российской Федерации Шевченко Александра Александровича, 1997 г.р., приговорённого к 24 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 ("Государственная измена") УК России", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, Шевченко "предпринял попытку незаконного пересечения участка государственной границы Российской Федерации, проходящего в пределах Воронежской области, для вступления в состав украинской террористической организации в целях участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в зоне Специальной военной операции".

"Имея при себе пистолет, для демонстрации приверженности украинской идеологии совершил убийство таксиста, услугами которого пользовался при следовании к границе. Был задержан в пограничной зоне", - добавили в ФСБ.

Воронеж ФСБ Украина
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