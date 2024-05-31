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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Госорганам могут разрешить с 2025 года закупать только выпущенные в РФ электромобили

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в соответствии с которым электромобили и автобусы на электротяге со следующего года будут допускаться к госзакупкам только при условии их производства в России, сообщила пресс-служба министерства. Проект опубликован на портале regulation.gov.ru.

"Предлагается включить в регламент доступа к государственным закупкам новые позиции - в том числе легковые, лёгкие коммерческие и грузовые электромобили, а также электрические автобусы различных классов. Минимальную обязательную долю закупок отечественной техники в размере 100% для данных позиций предлагается ввести с 2025 года", - говорится в сообщении Минпромторга.

Запрет на допуск автотехники иностранного производства к госзакупкам в России уже действует в отношении транспорта разных типов. Разработанные поправки в части электромобилей дополнят уже действующее регулирование в рамках в рамках постановления правительства № 616 от апреля 2020 года.

Минпромторг
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