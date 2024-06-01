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Проект закона о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми внесли в Госдуму

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён правительством РФ проект закона о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей.

Соответствующая инициатива (638814-8) размещена в пятницу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Законопроектом предусматривается, что ежегодная выплата выплачивается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя на год, предшествующий году обращения за указанной выплатой.

Ежегодная выплата осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования РФ каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет или возрасте до 23 лет при условии их обучения в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов.

Размер ежегодной выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой, и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке 6 процентов в полном объеме.

Проект закона отмечает, что распространяется на случаи, когда дети являются гражданами РФ и проживающих на территории РФ.

Предусматривается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2026.

РФ Госдума
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