МИД РФ советует туристам всегда покупать страховые полисы для поездок за рубеж

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ российским туристам посоветовали оформлять полисы страхования выезжающих за рубеж перед путешествием даже в те страны, где страховка формально не требуется для въезда, так как иначе туристы могут столкнуться с серьезными проблемами на отдыхе.

Как напоминают в ведомстве, наличие полиса медицинского страхования, действительного на территории государства предполагаемой поездки, является обязательным условием для получения виз и въезда на территорию некоторых иностранных государств. Для въезда в отдельные страны в рамках безвизового режима также нужен страховой полис.

"Однако настоятельно рекомендуется приобрести медицинскую страховку в любом случае, даже если она не требуется по правилам государства въезда. Отсутствие полиса может обернуться крупными расходами при возникновении необходимости получения срочной медицинской помощи за рубежом", - подчеркнули в консульском департаменте МИД РФ.

Согласно действующему законодательству, если российский гражданин за рубежом попадает в ситуацию, когда ему нужна медицинская помощь, включая эвакуацию, эти услуги оплачиваются согласно условиям договора об оказании медицинских услуг, договора добровольного страхования (страхового полиса) или иного документа, действительного для получения медпомощи за пределами РФ. Если договор не заключен, а полис не приобретен, расходы ложится на самого гражданина или его родственников.

Покрытие по страховому полису должно соответствовать требованием, предъявляемым иностранным государством, которое намеревается посетить турист, но не менее суммы, эквивалентной 2 млн рублей по официальному курсу ЦБ, установленному на дату заключения договора добровольного страхования.

"Вместе с тем обширный опыт участия консульских сотрудников в урегулировании последствий несчастных случаев с участием россиян за рубежом позволяет сделать вывод о том, что нередко наши граждане воспринимают идею приобретения медицинского полиса как некую второстепенную формальность, опрометчиво полагаясь на "авось". В результате при наступлении страхового случая вполне может случиться так, что даже при наличии полиса, предусмотренной им минимальной суммы страхового покрытия недостаточно для оплаты лечения. Порой путешествие и вовсе может продлиться на несколько дней сверх запланированного, когда медицинский полис оказывается уже недействителен", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Путешественникам в связи с этим советуют заключать договор медицинского страхования "с некоторым запасом" - как по сумме, так и по сроку пребывания за границей.

"Стоимость страховки при этом возрастет несущественно (особенно на фоне общего бюджета поездки), зато удастся избежать гораздо более значительных трат на дорогостоящее лечение", - отметили в МИД РФ.

При этом если недомогание туриста во время зарубежного путешествия вызвано хроническим заболеванием или он получил травму в состоянии алкогольного опьянения, такие случаи не признаются страховыми. В таких ситуациях туристам приходится самостоятельно оплачивать лечение и возвращение на родину.

В министерстве также напоминают о том, какую помощь могут оказать туристам за рубежом российские дипломатические представительства и консульские учреждения. Это в первую очередь информирование о случившемся родственников пострадавшего и соответствующей страховой организации через МИД России.

Вторая функция диппредставительства - представление пострадавшего в отношениях с уполномоченными страховых организаций в стране пребывания и другими лицами, связанными с наступлением или ликвидацией последствий страхового случая.

Дипломаты также истребуют в стране пребывания в соответствии с ее законодательством необходимые медицинские и иные документы, служащие защите интересов гражданина РФ, пострадавшего на территории иностранного государства.