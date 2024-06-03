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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Продажу бизнеса после 5 лет владения хотят обложить налогом при доходе инвестора от 50 млн руб. в год

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Граждане-налоговые резиденты РФ будут платить НДФЛ с продажи долей в российских компаниях даже после пяти лет владения, если в течение года они получили доходы свыше 50 млн рублей от реализации акций, облигаций, инвестиционных паев и долей в юрлицах, устанавливает законопроект, внесенный правительством РФ в Госдуму.

Аналогичное правило будет действовать и при продаже физлицами принадлежавших им более пяти лет акций компаний, если стоимость прямо или косвенно принадлежащей этим юрлицам недвижимости составляет не более 50% стоимости всех их активов.

Внесенный в Госдуму документ (№639663-8) вносит изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ (доходы, не подлежащие налогообложению). Сейчас она предусматривает льготу при совершении упомянутых сделок - освобождение от уплаты НДФЛ вне зависимости от размера получаемого бывшим собственником дохода.

Законопроект устанавливает лимит для применения льготы: годовой доход гражданина от 50 млн рублей от всех сделок по реализации акций, облигаций, инвестиционных паев и долей в юрлицах. При превышении этого порога гражданину придется заплатить налог в 13% с суммы до 2,4 млн рублей, а свыше нее - 15%. Применения более высоких прогрессивных ставок законопроект не предполагает.

Госдума
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