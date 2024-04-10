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Полиция в Москве выявила свыше 6 тыс. нарушений миграционного законодательства

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В ходе рейда по противодействию незаконной миграции в Москве полиция выявила свыше 6 тыс. нарушений закона, более 800 нелегальных мигрантов будут выдворены из РФ.

"Полицейскими выявлено более 6 тысяч нарушений миграционного законодательства, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 18 КоАП РФ", - заявили в ГУ МВД по Москве.

Там добавили, что в ходе рейда сотрудниками полиции были установлены 22 человека, находящиеся в розыске.

"В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации", - добавили в МВД.

Органами дознания и предварительного следствия ГУ МВД России по Москве за организацию незаконной миграции возбуждено 192 уголовных дела. Из них 14 - по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), 110 за фиктивную регистрацию мигрантов и постановку на учет, 68 уголовных дел связаны с подделкой документов.

Также, по данным полиции, было составлено более 4,5 тысячи протоколов по статье 18.8 КоАП (Нарушение правил въезда в РФ), свыше 500 по статье 18.9 КоАП (Нарушение правил пребывания в РФ) и более 350 по статье 18.10 КоАП (Незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ).

К ответственности в соответствии со статьей 18.15 КоАП (Незаконное привлечение к трудовой деятельности) привлечено 502 работодателя.

В ведомстве рассказали, что в ходе рейда полицейские обследовали более 10 тыс. объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, мест общественного питания, строительства и иных объектов.

Москва МВД РФ
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