Генпрокурор Краснов отметил неэффективность миграционного учета

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов на коллегии надзорного ведомства отметил сохраняющиеся проблемы в сфере миграционного учета в России, выдачи иностранцам фиктивных сертификатов и уклонения приезжих от дактилоскопии.

"К сожалению, учет иностранных граждан по-прежнему не дает объективной картины о месте их нахождения и роде занятий. Сохраняются проблемы фиктивной выдачи сертификатов о владении русским языком, уклонения приезжих от дактилоскопической регистрации и фотосъемки", - сказал он. Его слова приводит пресс-служба Генпрокуратуры.

Несмотря на принимаемые органами МВД меры, проживание мигрантов и их адаптация в российском обществе "вызывают тревогу у наших граждан, а происшествия с их участием - значительный резонанс", добавил Краснов.

Претензии он высказал и к качеству надзорных проверок в органах власти регионов и муниципалитетах, которые, по его словам, часто сводятся только к выяснению наличия программ профилактики экстремизма и достаточности их финансирования.

"Вопиющим фактом" генпрокурор назвал "повсеместное игнорирование сигналов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций".

"Из 1,5 тысяч сообщений реакция последовала лишь в 30 % случаев", - сказал он.

От подчиненных Краснов потребовал первоочередное внимание уделить надзору за обеспечением раннего установления и пресечения признаков межнациональных конфликтов, профилактике террористических угроз.

Прокурорам поручено выстроить систему качественного мониторинга информационного пространства, разъяснять людям последствия противоправных действий, привлечь к этой работе провайдеров сотовой связи, медиа-ресурсов, пользующихся популярностью у детей и подростков.

Краснов поручил "требовать от местных властей скорейшего завершения процесса актуализации паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей, критической, транспортной и гражданской инфраструктуры", а также обеспечить надлежащее исполнение органами контроля прямых обязанностей, в том числе по снятию мигрантов с учета и инициированию их выезда за пределы России.

"В завершение генеральный прокурор РФ акцентировал внимание на принятии сбалансированных решений в указанных вопросах, исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы, недопущения разжигания розни по национальному признаку", - сообщили в ведомстве.