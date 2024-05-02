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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

В Курской области мигрантам запретили работать таксистами

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Иностранные граждане не будут работать водителями такси в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Подписал постановление о запрете мигрантам работать таксистами в Курской области. Напомню, перед этим я провел опрос среди жителей региона. Проголосовало более 42 тысяч человек, из них запрет поддержало 82%. По остальным сферам проанализируем ситуацию, но мигрантов в Курской области не так много", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Старовойт отметил, что у каждого есть возможность в установленном законом порядке получить гражданство РФ и продолжать работу в любой сфере деятельности.

Роман Старовойт Курская область
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