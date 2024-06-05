Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

РЖД после 10 лет перерыва запустили поезд между Псковской областью и Белоруссией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" совместно с АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"(СЗППК, входит в РЖД) в среду запустили пассажирское сообщение между Псковской областью и Белоруссией, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

"Сегодня мы запустили два маршрута приграничного пригородного сообщения с белорусской Алещей. Напомню, что вопрос сотрудничества с нашими соседями находится в фокусе внимания первых лиц нашей страны. Мы не только наращиваем перевозку грузов из республики Беларусь к портам Северо-Запада, но и развиваем пассажирское сообщение", - приводит слова начальника ОЖД Виктора Голомолзина пресс-служба.

Перевозка пассажиров по маршрутам Великие Луки - Алеща - Великие Луки и Алеща-Новсокольники-Алеща организована рельсовым автобусом РА-2. Поезда пригородного сообщения будут совершать по одному оборотному рейсу между населенными пунктами раз в неделю - по средам.

Пассажирские перевозки осуществляются по упрощенной процедуре пограничного контроля.

Как напоминает пресс-служба ОЖД, сообщение по маршрутам из Псковской области в населенный пункт Алеща было приостановлено в 2014 году.

"На станции Алеща поезда будут состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажиры смогут доехать до любой точки республики Беларусь", - добавляет пресс-служба ОЖД.

Эксплуатационная длина путей ОЖД, проходящих по территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, а также Карелии, составляет 10,4 тыс. км.

РЖД Псковская область Белоруссия Алеща Великие Луки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза

ПМЭФ-2024

Журналистов из недружественных стран пригласили на встречу с Путиным

ПМЭФ-2024

В Минздраве заявили, что треть населения России может страдать ожирением

В Минздраве заявили, что треть населения России может страдать ожирением

Росавиация не ждет сильного подорожания билетов из-за роста сборов на ремонт аэродромов

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Белгородской области Савченко

Сбербанк в июне запустит полноформатные отделения в Донецке и Луганске

Тинькофф банк сменит название на Т-банк

Тинькофф банк сменит название на Т-банк

Пятилетний ребенок скончался в результате обстрела села в Запорожской области

Для импортеров могут ввести уголовную ответственность за нарушения с маркировкой

Военная операция на Украине

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями ночью сбили пять дронов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });