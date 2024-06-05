РЖД после 10 лет перерыва запустили поезд между Псковской областью и Белоруссией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" совместно с АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"(СЗППК, входит в РЖД) в среду запустили пассажирское сообщение между Псковской областью и Белоруссией, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

"Сегодня мы запустили два маршрута приграничного пригородного сообщения с белорусской Алещей. Напомню, что вопрос сотрудничества с нашими соседями находится в фокусе внимания первых лиц нашей страны. Мы не только наращиваем перевозку грузов из республики Беларусь к портам Северо-Запада, но и развиваем пассажирское сообщение", - приводит слова начальника ОЖД Виктора Голомолзина пресс-служба.

Перевозка пассажиров по маршрутам Великие Луки - Алеща - Великие Луки и Алеща-Новсокольники-Алеща организована рельсовым автобусом РА-2. Поезда пригородного сообщения будут совершать по одному оборотному рейсу между населенными пунктами раз в неделю - по средам.

Пассажирские перевозки осуществляются по упрощенной процедуре пограничного контроля.

Как напоминает пресс-служба ОЖД, сообщение по маршрутам из Псковской области в населенный пункт Алеща было приостановлено в 2014 году.

"На станции Алеща поезда будут состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажиры смогут доехать до любой точки республики Беларусь", - добавляет пресс-служба ОЖД.

Эксплуатационная длина путей ОЖД, проходящих по территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, а также Карелии, составляет 10,4 тыс. км.