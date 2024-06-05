Дело о воспрепятствовании работе журналистов возбудили в Екатеринбурге

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Отмечается, что 5 июня двое уроженцев республики Таджикистан напали на сотрудников екатеринбургской телекомпании, которые вели съемку репортажа. В результате инцидента было повреждено имущество представителей СМИ.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в свою очередь сообщил, что полиция установила личности участников конфликта: один из фигурантов - гражданин РФ, а второй имеет разрешение на пребывание в стране. Представители обеих сторон написали друг на друга заявления.