Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Песков назвал неуместными угрозы США в адрес Китая

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия солидарна с Китаем в неприятии угроз со стороны США по поводу поставок товаров двойного назначения в РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нам точно известно, что китайцам это не нравится. И мы солидарны и считаем подобный тон, подобные угрозы неуместными. (...) Считаем подобный тон неуместным и недопустимым", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Америка с союзниками и партнерами намерены принимать меры для сокращения поставок продукции двойного назначения из Китая в РФ.

В миреКНР отвергает обвинения НАТО в передаче РФ применимых в военной сфере технологийЧитать подробнее

"Вы знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа. Китай - это очень крупное, суверенное, мощное государство, это крупнейшая экономика мира, с которой уже даже Соединенные Штаты Америки вряд ли могут себе позволить говорить таким тоном", - отметил Песков.

По его словам, "может быть, не все в руководстве Америки это поняли на настоящий момент, но со временем они это поймут".

"Китай и Россия - это два суверенных государства, мы развиваем наши отношения. Как неоднократно декларировалось, эти отношения не направлены против кого бы то ни было, а преследуют одну цель - это развитие взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества для повышения благосостояния народов наших двух стран", - заключил Песков.

Дмитрий Песков Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Средняя цена ночи в отелях 5* Петербурга во время ПМЭФ составила 157 тыс. рублей

В новой системе образования в РФ будет минимальное число программ с обучением по 5,5-6 лет

В новой системе образования в РФ будет минимальное число программ с обучением по 5,5-6 лет

Экс-спикер теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявлена в розыск в России

Набор в вузы на бюджет начнут формировать по кадровому прогнозу с 2024-25 учебного года

Набор в вузы на бюджет начнут формировать по кадровому прогнозу с 2024-25 учебного года

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза
ПМЭФ-2024

Журналистов из недружественных стран пригласили на встречу с Путиным

ПМЭФ-2024

В Минздраве заявили, что треть населения России может страдать ожирением

В Минздраве заявили, что треть населения России может страдать ожирением

Росавиация не ждет сильного подорожания билетов из-за роста сборов на ремонт аэродромов

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Белгородской области Савченко

Сбербанк в июне запустит полноформатные отделения в Донецке и Луганске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });