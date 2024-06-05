Песков назвал неуместными угрозы США в адрес Китая

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия солидарна с Китаем в неприятии угроз со стороны США по поводу поставок товаров двойного назначения в РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нам точно известно, что китайцам это не нравится. И мы солидарны и считаем подобный тон, подобные угрозы неуместными. (...) Считаем подобный тон неуместным и недопустимым", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Америка с союзниками и партнерами намерены принимать меры для сокращения поставок продукции двойного назначения из Китая в РФ.

"Вы знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа. Китай - это очень крупное, суверенное, мощное государство, это крупнейшая экономика мира, с которой уже даже Соединенные Штаты Америки вряд ли могут себе позволить говорить таким тоном", - отметил Песков.

По его словам, "может быть, не все в руководстве Америки это поняли на настоящий момент, но со временем они это поймут".

"Китай и Россия - это два суверенных государства, мы развиваем наши отношения. Как неоднократно декларировалось, эти отношения не направлены против кого бы то ни было, а преследуют одну цель - это развитие взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества для повышения благосостояния народов наших двух стран", - заключил Песков.