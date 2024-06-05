Путин заявил, что США требуют от Украины снизить возраст мобилизации до 18 лет

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США требуют от Украины снижения возраста мобилизации до 18 лет, после чего скажут "до свидания" президенту Владимиру Зеленскому, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот сейчас с 27 (лет - ИФ) ушли на 25 (возраст мобилизации на Украине - ИФ), и мы просто знаем это с украинской стороны – там все это секрет Полишинеля, там секретов вообще никаких нет – значит, администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно хотя бы снижался порог с 25 до 23, потом до 20 лет, а потом до 18", - сказал Путин на встрече с иностранными журналистами в среду.

По словам Путина, в настоящее время на Украине "уже требуют постановки на учет 17-летних юношей". Он подчеркнул, что в РФ знают "наверняка", что "это требование со стороны администрации США к украинскому руководству"."Которое, если можно считать руководством после того, как были отменены выборы (президента Украины в 2024 году - ИФ)", - отметил президент РФ.

По мнению российского лидера, после того, как "администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет", "от Зеленского избавятся просто".

"Но сначала все это надо сделать, потому что это непростая история: закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Вот, чтобы все это сделать, это, мне кажется, нужен год, это до весны – до начала как минимум следующего года его (Зеленского - ИФ) будут терпеть. Когда он все сделает, скажут: "Фьюить - и до свидания" - и поменяют", - заключил Путин, добавив, что, согласно его пониманию, "несколько кандидатов (в президенты Украины - ИФ) есть".