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Консультации на уровне глав МИД РФ и Зимбабве пройдут осенью в Сочи

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств России и Зимбабве пройдут осенью этого года в Сочи, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Рад возможности встретиться с вами "на полях" Петербургского международного экономического форума, уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений", - сказал Путин на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Путин напомнил о достигнутых договоренностях, согласно которым стороны будут активно развивать взаимодействие. "Создали новые формы и, в частности, формат встреч и консультаций на уровне министров иностранных дел, и в этом году намерены провести это мероприятие в Сочи осенью текущего года. Надеемся, что и ваш представитель тоже примет в этом участие", - сказал Путин.

Зимбабве Владимир Путин МИД РФ
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