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Бастрыкин потребовал возбудить дело об умышленном наезде курьера на пешеходов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления СК по Москве Виталию Саксину возбудить уголовное дело в отношении курьера, который дважды наехал на электровелосипеде на женщину и ребенка в Москве, сообщает пресс-служба СКР.

По данным СМИ, 6 июня на пешеходном переходе курьер на электровелосипеде сбил пожилую женщину и семилетнего ребенка, которые переходили дорогу на зеленый свет. Когда пострадавшая достала телефон, чтобы снять курьера, он умышленно наехал на них еще раз и уехал, сообщают в СК. По данным следствия покинул место происшествия. Ребенок получил ушиб ноги, женщину увезли в больницу.

Александр Бастрыкин СКР Москва
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