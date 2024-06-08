Кабмин поручил ко II чтению налогового пакета проработать справедливый НДПИ для коксующегося угля

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минфину РФ вместе с заинтересованными органами власти предстоит до рассмотрения налогового пакета Госдумой во втором чтении дополнительно проработать вопрос "установления справедливого уровня" налога на добычу полезных ископаемых для коксующегося угля.

Такое поручение было выдано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко, состоявшегося 28 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом.

Версия поправок в Налоговый кодекс, внесенная в Госдуму, предусматривает введение надбавки к ставке НДПИ на коксующийся и энергетический уголь в размере 10% от превышения цены в портах Дальнего Востока над пороговыми значениями. Согласно поправкам, в случае энергоугля предлагается к налоговой ставке применять новый коэффициент - "КЭНРГ", на который ставка будет увеличиваться. В этом коэффициенте станет учитываться средняя за налоговый период мировая цена на уголь по индексу FOB Восточный NAR 5500 и средний курс доллара к рублю, а пороговой ценой будет цена угля в размере $100 за тонну. По коксующемуся углю поправками также предусмотрена привязка НДПИ к цене на уголь в дальневосточных портах вместо ранее используемого индекса SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Пороговым значением цены для коксующегося угля, согласно формуле, принято $140 на тонну. Конкретный базис, к которому привязаны расчеты, для коксующегося угля не указан.

"Текущие предложения направлены на унификацию подходов к взиманию налогов с энергетического угля и коксующегося угля, уровень налогообложения которого уже сейчас привязан к котировкам на сырье. Такой подход позволяет более справедливо распределять формируемые у компаний рентные доходы в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры между бизнесом и государством", - комментировали эти предложения в Минфине.