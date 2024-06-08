Пять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой под Петербургом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пять человек получили травмы в результате автоаварии с участием рейсового автобуса в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МВД.

"Двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, трое - легкие травмы, им помощь оказана на месте", - уточняют в полиции.

По предварительным данным, днем в субботу на трассе Сосновый Бор - Санкт-Петербург водитель КамАЗ, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не пропустил автобус, двигавшийся во встречном направлении, и столкнулся с ним. В салоне автобуса находились 15 пассажиров. Оба водителя не пострадали.

Ранее в субботу сообщалось, что при столкновении рейсового автобуса и фуры в Ломоносовском районе Ленинградской области травмированы около десяти человек. Полиция организовала проверку.