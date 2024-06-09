Путин в День России наградит героев труда и лауреатов госпремий

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с первыми участниками новой программы "Время героев", сообщает телепрограмма "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

"О старте программы было объявлено недавно, и уже настало время встречи ее участников с президентом", - говорится в сюжете.

Кроме того, в графике Путина - встреча с российскими учеными, получившими мегагранты, глава государства проведет заседание Совета по науке и образованию.

В День России 12 июня Путин наградит героев труда и лауреатов госпремий.

Есть в графике президента на неделе и международные контакты, говорится в программе.