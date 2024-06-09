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Противолодочные корабли Северного флота выполнили стрельбы в Баренцевом море

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках тактического учения выполнило в воскресенье комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в Баренцевом море.

"Корабли соединения действовали в составе корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) и отрабатывали действия по нанесению удара по корабельной группировке противника, выполняли задачи противовоздушной обороны, а также поражали артиллерийским огнtм береговые цели условного противника. В состав КПУГ вошли большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков" и "Адмирал Левченко"", - информирует пресс-служба флота.

Отмечается, что корабельную группировку противника обозначал малый противолодочный корабль "Брест".

"В ходе отработки эпизодов по отражению нападения с воздушных направлений экипажи противолодочных кораблей применяли зенитное корабельное вооружение. Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов "Кинжал" выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели - светящейся авиабомбе, поставленной самолётом Ил-38", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экипажи больших противолодочных кораблей также отработали взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, а боевые расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией "по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника".

Большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по защите национальных интересов России в Арктике.

Северный флот
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