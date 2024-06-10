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"Рособоронэкспорт" поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мощности оборонно-промышленного комплекса позволяют выпускать вертолеты и для государственных заказчиков, и для иностранных партнеров, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Вертолётная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооружённых сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях. Имеющиеся сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты "Рособоронэкспорта" - заявил в преддверии выставки HeliRussia 2024 Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

"Портфель заказов компании на вертолётную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран",- отметил он.

Михеев сообщил, что "Рособоронэкспорт" представит военные вертолёты на выставке, которая пройдёт с 10 по 12 июня в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

"Мы предлагаем широкий выбор вариантов сотрудничества, которые позволят иностранным партнёрам совместно с Рособоронэкспортом и компаниями российской оборонной промышленности создавать и выпускать новые образцы вертолётов с применением уникальных отечественных технологий", - отметил глава компании.

Александр Михеев Рособоронэкспорт
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