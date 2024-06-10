Кремль обещал своевременно сообщить о датах визита Путина в КНДР и Вьетнам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Кремль своевременно объявит даты визита Владимира Путина в КНДР и Вьетнам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает, поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления", - сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить информацию, что Путин может посетить КНДР и Вьетнам уже на следующей неделе.