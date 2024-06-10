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Самолет "Аэрофлота" вынужденно сел в Бангкоке из-за грозы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", летевший из Петербурга в Пхукет, вынужденно сел в Бангкоке из-за грозы в пункте назначения, сообщила пресс-служба авиакомпании

"Перелет данного рейса из Бангкока в Пхукет задерживается по причине необходимости обеспечения отдыха экипажа в целях не превышения норматива допустимого рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов", - сказано в пресс-релизе.

Пассажиров пока разместили в гостинице, их обеспечили едой, уточнил "Аэрофлот".

Бангкок Петербург Пхукет Аэрофлот Таиланд
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