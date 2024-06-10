Потепление после долгого периода холодной погоды пришло на Урал и в Сибирь

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Существенное повышение температуры произошло на Урале и в Сибири после длительного периода холодной погоды, сообщил в понедельник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Урале и в Сибири существенно потеплело, наконец-то. Там температурный фон выше нормы. И в Челябинской, и в Курганской областях, и в Свердловской существенно теплее. На юге западной Сибири существенно повышается температура. Если еще в ближайшие дни температура будет около нормы, то уже начиная с четверга, температура выше нормы в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях", - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что из-за повышения температуры выросла вероятность возникновения неблагоприятных явлений. Так, на юге Тюменской области прогнозируются сильный дождь, гроза, ветер до 23 м/с. В Омской области будет сильный дождь, гроза и град.

"Но в основном там нормализуется температура, там уже плюс 23 - плюс 27 градусов. На Урале даже до плюс 30 градусов. Там уже наконец-то потеплело", - добавил он.