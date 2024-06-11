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Фигуранту дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко запросили пожизненный срок

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сторона обвинения на заседании в Южном окружном военном суде просит признать виновными фигурантов дела о покушении на первого главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Гособвинитель запросил назначить Александру Погорелову пожизненное лишение свободы, Артему Ене - 28 лет, Василию Чурилову - 29 лет, Александру Тимошенко - 24 года колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в сентябре 2023 года приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на Захарченко в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Артема Ена, Александра Тимошенко.

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Погорелову вменяют попытку совершение теракта (ч. 3 ст. 30 - ч. 3 п."а,б" ст. 205 УК РФ), посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ), попытку шпионажа (ст. 30 ч. 1, ст. 276 ), хранение и перевозку взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) а также участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Его предполагаемым сообщникам - Чурилову и Ену, - инкриминируют содействие террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), Чурилов также обвиняется в участии в террористическом сообществе.

Кроме того, еще один фигурант дела - Тимошенко - обвиняется в шпионаже и попытке шпионажа.

Как сообщалось, Захарченко возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. Он погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

В сентябре 2018 года Погорелов признал, что в составе смешанной группы диверсантов участвовал в подготовке теракта в кафе "Сепар" с целью убийства Захарченко. По словам обвиняемого, он был завербован СБУ и действовал в качестве агента украинской спецслужбы. Погорелов также признал, что готовил покушение на Захарченко и ранее.

Также, по данным суда, Погорелов обвиняется в убийстве одного из командиров ополчения ДНР Арсена Павлова ("Моторолы").

ДНР Александр Захарченко
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