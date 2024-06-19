Суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко

Они получили сроки от 12 лет до пожизненного

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Фигуранты дела о покушении на бывшего главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (известного под позывным "Моторола") осуждены в Ростове-на-Дону на сроки от 12 лет до пожизненного.

Так, Южный окружной военный суд в среду приговорил Александра Погорелова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Его подельник Артем Ена получил 17 лет заключения, Василий Чурилов - 13 лет, Александр Тимошенко - 12 лет. Все трое будут отбывать срок в колонии строгого режима.

В зависимости от роли и степени участия каждого из осужденных приговор был вынесен по ч.3 ст.30, ч.3 п."а, б" ст.205 (попытка совершения теракта), ст.277 (посягательство на жизнь государственного деятеля), ст.276 (шпионаж), ч.1 ст.30, ст.276 (попытка шпионажа), ч.4 ст.222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч.2 ст.205.4 (участие в деятельности террористического сообщества) и ч.3 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Как сообщалось, Захарченко, возглавивший ДНР 4 ноября 2014 года, погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

В сентябре 2018 года Погорелов признал, что в составе смешанной группы диверсантов участвовал в подготовке теракта в кафе "Сепар" с целью убийства Захарченко. По словам Погорелова, он был завербован СБУ и действовал в качестве агента украинской спецслужбы. Погорелов также признал, что готовил покушение на Захарченко и ранее.

"Суд установил, что в середине октября 2016 года в Донецке Погорелов с иным лицом установил самодельное взрывное устройство на крыше кабины лифта, а второй участник террористического сообщества дистанционно произвел взрыв в момент, когда в кабине лифта находился Павлов и сопровождавший его командир разведывательного подразделения той же воинской части Евгений Гадлия. Они погибли в результате взрыва", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Собеседник агентства уточнил, что также была установлена причастность Чурилова к убийству Павлова. По данным суда, он по заданию одного из участников террористического сообщества следил за Павловым в госпитале, узнал, где его палата, количество военнослужащих, обеспечивающих охрану и маршруты их передвижения.

Также установлено, что подельники занимались сбором сведений о примерном месте расположения огневых позиций ВС ДНР с 2014 года и передавали их украинским спецслужбам.

В суде добавили, что была установлена причастность Чурилова к покушению на убийство командира одной из войсковых частей Корпуса Народной милиции ЛНР Александра Колосова (позывной "Заря"). Перед ним была поставлена задача наблюдения за территорией гостиницы "Шахтар Плаза", куда накануне планируемого убийства в вечернее время должен был приехать Колосов на служебном автомобиле.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что осужденный Ен проводил разведывательную работу в ресторанно-гостиничном комплексе "Надежда" в ДНР, где жили военнослужащие во время подготовки сотрудниками СБУ покушения на убийство начальника штаба одной из войсковых частей ВС ДНР Выдрина. При этом Погорелов после проведенной разведки арендовал одно из помещений комплекса для размещения там взрывного устройства, но позже оно было обнаружено и обезврежено сотрудниками МВД ДНР.