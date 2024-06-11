Во II чтении принят проект о штрафах за отказ переходить на прямое владение значимыми организациями

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении административной ответственности за уклонение от получения в прямое владение акций и долей в экономически значимых организациях (ЭЗО) для их российских бенефициаров, которые сейчас распоряжаются ими через иностранные холдинговые компании (ИХК) в "недружественных" юрисдикциях.

Принятый документ (№475201-8) дополняет Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей 15.23.2, предусматривающей ответственность за нарушение требований к особенностям регулирования корпоративных отношений в ЭЗО.

Закон 470-ФЗ, которым было введено понятие ЭЗО, отводит российским бенефициарам три месяца для перехода на прямое владение их акциями или долями. Срок отсчитывается с момента получения извещения от ЭЗО о решении суда о приостановке корпоративных прав ИХК в ЭЗО. Если в отведенный срок российские бенефициары не выполнят эту обязанность, то ЭЗО должна будет в течение 10 рабочих дней уведомить об этом Росфинмониторинг, а тот - выдать российским бенефициарам предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока его исполнения.

В случае, если российские бенефициары ЭЗО проигнорируют это предписание и не предоставят ЭЗО данные для вступления в прямое владение, Росфинмониторинг сможет оштрафовать их. Согласно поправкам в КоАП, размер взыскания для физлиц составит от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, говорится в предлагаемых поправках в КоАП.

Планируется, что закон вступит в силу со дня его опубликования.

Сейчас в правительственный перечень ЭЗО включены девять компаний. Это позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.