Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Госдума приняла закон об инжиниринге в промышленном дизайне

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в закон о промышленной политике понятие инжиниринговых услуг в области промышленного дизайна. Вести реестр компаний, которые оказывают такие услуги, будет Минпромторг. В законе также прописаны меры возможной государственной поддержки.

Правительство внесло законопроект № 501141-8 в палату в декабре 2023 года.

В закон "О промышленной политике в РФ" он вводит такие определения, как "организация сектора промышленного дизайна", "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленной продукции".

Правительство устанавливает требования к организациям сектора промышленного дизайна, инжиниринговым организациям в сфере создания промышленной продукции и утверждает порядок формирования и ведения реестра таких организаций. Компании должны соответствовать требованиям и быть включены в реестр, если планируют претендовать на государственную поддержку и меры стимулирования. Вести реестр будет Минпромторг.

В пояснительной записке говорится, что сейчас правовое регулирование не позволяет применять мер стимулирования к инжиниринговым организациям и в секторе промышленного дизайна. "Предполагается, что введение данных понятий заложит основы для развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна, установив конкретные критерии отнесения организаций к инжиниринговым организациям и организациям сектора промышленного дизайна", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Госдума Минпромторг Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

Поправки об упрощении проверки претендентов на внесудебное банкротство прошли I чтение

Патриотами считают себя 86% опрошенных россиян

Поправки о расширении критериев нежелательности организаций прошли I чтение

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Зерновой союз заявил, что заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур

Выставка-форум "Россия"

"ДОМ.РФ" разработает мастер-план Чечни

Задержан гендиректор переданного государству предприятия ЧЭМК

Договор между РФ и Ираном пока не могут подписать из-за процедурных вопросов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });