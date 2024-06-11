Госдума приняла закон об инжиниринге в промышленном дизайне

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в закон о промышленной политике понятие инжиниринговых услуг в области промышленного дизайна. Вести реестр компаний, которые оказывают такие услуги, будет Минпромторг. В законе также прописаны меры возможной государственной поддержки.

Правительство внесло законопроект № 501141-8 в палату в декабре 2023 года.

В закон "О промышленной политике в РФ" он вводит такие определения, как "организация сектора промышленного дизайна", "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленной продукции".

Правительство устанавливает требования к организациям сектора промышленного дизайна, инжиниринговым организациям в сфере создания промышленной продукции и утверждает порядок формирования и ведения реестра таких организаций. Компании должны соответствовать требованиям и быть включены в реестр, если планируют претендовать на государственную поддержку и меры стимулирования. Вести реестр будет Минпромторг.

В пояснительной записке говорится, что сейчас правовое регулирование не позволяет применять мер стимулирования к инжиниринговым организациям и в секторе промышленного дизайна. "Предполагается, что введение данных понятий заложит основы для развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна, установив конкретные критерии отнесения организаций к инжиниринговым организациям и организациям сектора промышленного дизайна", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.